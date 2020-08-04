Levent Yüksel ve Tan Taşçı, tatil için İznik'i tercih etti BURSA'nın İznik ilçesi, tatil için gelen sanatçılar Levent Yüksel ve Tan Taşçı'yı ağırladı.

BURSA'nın İznik ilçesi, tatil için gelen sanatçılar Levent Yüksel ve Tan Taşçı'yı ağırladı. Bayram yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri olan Bursa'nın İznik ilçesi, ünlü sanatçılardan önce Levent Yüksel'in, ardından da Tan Taşçı'nın tercihi oldu. Sanatçılar, ilçenin tarihi mekanlarını gezerken, İznik Askania'da konakladı. Tatillerinin bir bölümünü burada geçiren sanatçılar, ilçenin dokusuna ise hayran kaldı.

Kaynak: DHA