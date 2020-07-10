Levent Özeren kimdir? Levent Özeren nereli, kaç yaşında? İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medyadan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile alakalı paylaşımlarıyla gündeme geldi. İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticilerinden olan Özeren, milletvekili aday adayı olmuştu. Levent Özeren ne dedi?

Levent Özeren, siyasetin yanı sıra gazetede köşe yazarlığı da yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçi, hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Daha önce 15 Temmuz hakkındaki paylaşımları sebebiyle soruşturma geçiren Levent Özeren hakkında detaylı bilgi haberimizde...

LEVENT ÖZEREN KİMDİR?

Özeren, İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve milletvekili aday adayı olmuştur. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Özeren, son olarak Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile alakalı yorumları ile adından söz ettirdi.

Siyasetçi Özeren, ayrıca Günboyu Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alıyor. Bunun yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında attığı tweetlerden ötürü soruşturma açılmıştı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

LEVENT ÖZEREN NE DEDİ?

İYİ Partili Özeren, Twitter'dan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.