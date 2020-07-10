Levent Özeren kimdir? Levent Özeren nereli, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Levent Özeren kimdir? Levent Özeren nereli, kaç yaşında?

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medyadan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile alakalı paylaşımlarıyla gündeme geldi. İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticilerinden olan Özeren, milletvekili aday adayı olmuştu. Levent Özeren ne dedi?

Levent Özeren kimdir? Levent Özeren nereli, kaç yaşında?
10.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:08

Levent Özeren, siyasetin yanı sıra gazetede köşe yazarlığı da yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçi, hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Daha önce 15 Temmuz hakkındaki paylaşımları sebebiyle soruşturma geçiren Levent Özeren hakkında detaylı bilgi haberimizde...

LEVENT ÖZEREN KİMDİR?

Özeren, İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve milletvekili aday adayı olmuştur. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Özeren, son olarak Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile alakalı yorumları ile adından söz ettirdi.

Siyasetçi Özeren, ayrıca Günboyu Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alıyor. Bunun yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında attığı tweetlerden ötürü soruşturma açılmıştı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

LEVENT ÖZEREN NE DEDİ?

İYİ Partili Özeren, Twitter'dan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

İlgili Haberler

Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?
Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?
Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli, kaç yaşında? Yasemin Hadivent dizileri
Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli, kaç yaşında? Yasemin Hadivent dizileri
Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç?
Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç?

Manşet

Haberler

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı Güncel
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla Güncel
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Cahit Özkan Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Coşkun Sabah Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Henry Onyekuru Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Bakan Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Levent Özeren kimdir? Levent Özeren nereli, kaç yaşında? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 14:10:48. #1.14#
title