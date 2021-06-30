Levent Göktaş kimdir?
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Levent Göktaş kimdir?

Levent Göktaş kimdir?
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Gündeme gelen isimlerden olan Emekli Albay Levent Göktaş hakkında Levent Göktaş kimdir? Mustafa Levent Göktaş'ın mesleği nedir?

Levent Göktaş kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?

Mustafa Levent Göktaş, 8 Haziran 1959 tarihinde Erbaa, Tokat'ta dünyaya geldi. Emekli albay olan Levent Göktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığı dönemde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldı.

Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nde alay komutanlığı görevinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişidir. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

Levent Göktaş, Rusça, İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilmektedir.

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