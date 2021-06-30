Levent Göktaş kimdir?
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LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?
Mustafa Levent Göktaş, 8 Haziran 1959 tarihinde Erbaa, Tokat'ta dünyaya geldi. Emekli albay olan Levent Göktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığı dönemde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldı.
Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nde alay komutanlığı görevinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişidir. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.
Levent Göktaş, Rusça, İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilmektedir.