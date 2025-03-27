Levent Dölek neden tutukladı? Levent Dölek kimdir?

İstanbul Üniversitesi'nde görevli akademisyen Levent Dölek İmamoğlu eylemlerine katıldığı içingözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Levent Dölek neden tutukladı? Levent Dölek kimdir?

LEVENT DÖLEK NEDEN TUTUKLADI?

İstanbul Üniversitesi'nde görevli akademisyen Levent Dölek, Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Bu sabah ifadem alınmadan mahkemeye sevk edildim.

LEVENT DÖLEK KİMDİR?

Levent Dölek, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi'nde başladı. Lisans eğitimini 1999-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Ardından, 2004-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans eğitimini sürdürdü. Son olarak, 2007-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nde Doktora programını tamamladı.