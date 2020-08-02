Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

Hayat enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren 57 yaşındaki Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kalkavan fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
02.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:39

Çarpıcı açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Billur Kalkavan, güzel havayı fırsat bilerek soluğu sahilde aldı. Kalkavan, sahil pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

57 yaşındaki Billur Kalkavan bikini paylaşımlarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı. Leopar desenli bikinisiyle peş peşe poz veren Kalkavan, aksesuar olarak da insanların astrolojisine, huyuna, suyuna göre özel tasarlanan takılar taktı. Kalkavan, kendisinden yaşça küçük olan sevgilisi Buğra Bahadırlı ile de pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Billur Kalkavan'ın tatil pozları...

Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Politika
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Ekonomi
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı 3. Sayfa
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Spor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile
Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi
Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Demet Akalın 'Süper Lig'de 22 takım olmalı' tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Demet Akalın "Süper Lig'de 22 takım olmalı" tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Tek ayağından iş makinesine asılı şekilde kesime götürüldü! O anlara tepki büyük
Tek ayağından iş makinesine asılı şekilde kesime götürüldü! O anlara tepki büyük
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Everton, Tottenham ve Leicester City Zeki Çelik'in peşine düştü
Everton, Tottenham ve Leicester City Zeki Çelik'in peşine düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Fatih Sultan İlhan Cihaner Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Cate Blanchett İzzet Yıldızhan
Spor Beto Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bakan Yangın Bodrum Bayram
Şu an buradasınız: Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 12:39:37. #1.15#
title