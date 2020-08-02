Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Hayat enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren 57 yaşındaki Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Kalkavan fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çarpıcı açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Billur Kalkavan, güzel havayı fırsat bilerek soluğu sahilde aldı. Kalkavan, sahil pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI 57 yaşındaki Billur Kalkavan bikini paylaşımlarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı. Leopar desenli bikinisiyle peş peşe poz veren Kalkavan, aksesuar olarak da insanların astrolojisine, huyuna, suyuna göre özel tasarlanan takılar taktı. Kalkavan, kendisinden yaşça küçük olan sevgilisi Buğra Bahadırlı ile de pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Billur Kalkavan'ın tatil pozları...