Leonardo Dicaprio'nun başrolünü üstlendiği Zindan Adası'nın gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli
YouTube'da "Tekmoloji" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Hollywood yıldızı Leonardo Dicaprio'nun efsane filmi Zindan Adası ile ilgili bilinmeyen detayları paylaştı. Yıldız, seyircinin filmin gizemini çözmek için filmdeki ateş ve suyu takip etmesi gerektiğine dikkat çekti.
YouTube'da popüler filmler, çeşitli sinema haberler ini, video makaleler ve beyaz perdeye dair içerikleri hazırlayan Yıldız, bu defa Hollywood Yıldızı Leonarda Dicaprio'nun başrolünü üstlendiği Zindan Adası filmiyle izleyicinin karşısına çıktı.
BİLİNMEYENLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Yıldız, "Tekmoloji" film-dizi kanalında "Zindan Adası-Detayları Görmek" başlığıyla yayınladığı videoda, Dennis Lehane ve Laeta Kalogridis'in senaristliğini, Martin Scorsese'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 2010 yapımı filmin bilinmeyenlerini anlattı.
ATEŞ VE SU DETAYI
Aslında en başından beri filmin izleyiciden hiçbir şey gizlemediğini belirten Yıldız, seyircinin filmin ipuçlarını takip etmek için filmdeki su ve ateş sahnelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.