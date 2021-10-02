Leonardo Dicaprio'nun başrolünü üstlendiği Zindan Adası'nın gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli

YouTube'da popüler filmler, çeşitli sinema haberler ini, video makaleler ve beyaz perdeye dair içerikleri hazırlayan Yıldız, bu defa Hollywood Yıldızı Leonarda Dicaprio'nun başrolünü üstlendiği Zindan Adası filmiyle izleyicinin karşısına çıktı.

BİLİNMEYENLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Yıldız, "Tekmoloji" film-dizi kanalında "Zindan Adası-Detayları Görmek" başlığıyla yayınladığı videoda, Dennis Lehane ve Laeta Kalogridis'in senaristliğini, Martin Scorsese'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 2010 yapımı filmin bilinmeyenlerini anlattı.

ATEŞ VE SU DETAYI

Aslında en başından beri filmin izleyiciden hiçbir şey gizlemediğini belirten Yıldız, seyircinin filmin ipuçlarını takip etmek için filmdeki su ve ateş sahnelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

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