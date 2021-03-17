Leo, Gölbaşı Belediyesi'nin Maskotu oldu
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Leo, Gölbaşı Belediyesi'nin Maskotu oldu

17.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:48
Leo, Gölbaşı Belediyesi'nin Maskotu oldu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaştan gelen talep üzerine yavru bir kediyi sahiplendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaştan gelen talep üzerine yavru bir kediyi sahiplendi. 'Leo' ismini verdiği kedi, makama gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Gölbaşı Belediyesi sokakta yaşayan can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden Gölbaşı Belediyesi'ne ulaşarak 'Kedi sahiplenmek ister misiniz?' çağrısında bulunan vatandaşın talebini geri çevirmeyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kediyi sahiplendi. Sevimliliği ve cana yakınlığıyla kısa sürede uyum sağlayan kedi tüm ilgiyi üzerine çekerek başkanlık makamının maskotu oldu. Başkan Ramazan Şimşek, yakından ilgilenip elleriyle beslediği Leo'nun artık ailenin bir üyesi olduğunu söyleyerek "Leo yaklaşık 2 aydır bizimle. Leo'ya sahip çıktığımızda 3 aylıktı artık 5 aylık oldu. Artık belediyemizin en küçük ailesi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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