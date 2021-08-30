Lenfoma tedavisi gören öğretmene yardım kampanyası

Balıkesir'in Erdek ilçesi Nerime Yüksel Ortaokulu'nda görev yaparken, lenf kanserine(Lenfoma) yakalanan 27 yaşındaki matematik öğretmeni Murat Gönen'in hastalığı yenmesi için maddi destek veriliyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Nerime Yüksel Ortaokulu'nda görev yaparken, lenf kanserine(Lenfoma) yakalanan 27 yaşındaki matematik öğretmeni Murat Gönen'in hastalığı yenmesi için maddi destek veriliyor.

Bu amaçla Hale Tuna'nın önderliğinde Erdekli genç öğretmene yardım adına, cumhuriyet alanında, hafta sonunda iki günlük kampanya düzenledi. Çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu stant da 29 bin 735 lira destek sağlandığını belirten Hale Tuna, "Kampanyamıza yalnız Erdek'ten değil, civar ilçelerimizden de destek yağdı. Vatandaşlarımızın yardımcı olduğu stanttan ürün almadıkları halde genç matematik öğretmenimizin tedavisinin sağlanması adına çok sayıda vatandaşımız parasal destek sağladı. Kampanyada 30 bin lira rakama ulaşmayı hedefliyorduk. Bu rakamı yakaladığımız için mutluyuz" dedi.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın da yakından ilgilenerek destek verdiği kampanyaya ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Bu arada, lenf kanseri ile mücadele eden 27 yaşındaki matematik öğretmeninin, korona virüse de, Bursa Tıp Fakültesi'nde tedavi gördükten sonra şimdi evinde karantina süreci geçirdiği öğrenildi. Daha önce bir kemoterapi ve hücre nakli gören öğretmenin, karantina sürecinin tamamlanmasından sonra kemoterapilerinin süreceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı