Lenfoma ne demek? TDK'ya göre lenfoma nedir, ne anlama gelir? Lenfoma hastalığı nedir?

Lenfoma kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Lenfoma ne anlama geliyor? TDK'ya göre Lenfoma nedir, ne demek? Lenfoma ne demek? Lenfoma ne anlama geliyor? Lenfoma hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Gündeme gelen kelimelerin başında Lenfoma kelimesi geliyor. Lenfoma hastalığı nedir merak ediliyor. Peki, Lenfoma nedir, ne demek, ne anlama gelir? Lenfoma nedir? Lenfoma hastalığı ne demek?

TDK'YA GÖRE LENFOMA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca 'lymphoma' kelimesinden geçen lenfoma, "Lenf düğümlerinde çıkan ve lenfositlerden oluşan urların tümü." anlamına gelmektedir.

TDK'ya göre lenfoma anlamı : Lenf düğümlerinde çıkan ve lenfositlerden oluşan urların tümü.

LENFOMA NEDİR? LENFOMA HASTALIĞI NEDİR?

Lenfomalar bağışıklık sisteminin urlarıdır. Lenf düğümlerinde çıkan, ve lenfositlerden oluşan urların tümüne lenfoma denir. Son geçen yüzyılda ve günümüzde bağışıklık sistemi üzerine süren çalışmalar bu kötücül urların daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Lenfomaların yalnızca altında yatan nedenleri ve oluşma süreçleri değil, aynı zamanda sağaltımları konusunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Günümüzde Hodgkin dışı lenfoma olan her hasta için uygun bir sağaltım yöntemi bulunmaktadır.

Bu urlar yukarıda da açıklandığı gibi lenf düğümlerinde çıkmakta, ve bu düğümlerin şişmesiyle kendilerini belli etmektedirler. Lenfomalar, lösemi ile yakından ilgilidirler; bir kişide iki durum birlikte de görülebilir, ya da öbürü olmadan yalnız biri de olabilir. Lenfomaların çok türü bulunmaktadır, ve lösemilerle birlikte tümü kan kanserleri adı altında toplanmaktadır.

1832 yılında Thomas Hodgkin, lenfomanın ilk tanımını yapıp, kendi adını verdiği Hodgkin lenfoması hastalığını açıklamıştır. Hodgkin lenfoması dışında da birçok türde lenfoma günümüze değin tanımlandığı için, 1982 yılında yetkeler, lenfomaları Hodgkin lenfoması ve Hodgkin dışı lenfoma olarak ikiye ayırmıştır. Hodgkin dışı lenfoma çatısı altında 16 değişik lenfoma bulunmaktadır. Ancak bu 16 tür lenfoma kendi aralarında da büyük ayrılıklar gösterdiği için, Hodgkin dışı lenfoma tanımı pek doğru bir yaklaşım olmaktan çıkmış, bunun yerine yalnızca genel bir ad niteliğinde kalmıştır.

Lenfomaların kimi türleri süreğen olup, en az belirtiyle ilerleyebilir (örneğin, küçük lenfositik lenfoma), ve yaşam süresinin kısalmasına neden olmaz. Ancak, bu yelpazenin öbür ucunda, çok çabuk gelişen ve hızlı ilerleyen lenfomalar da bulunmaktadır (Burkitt lenfoması). Bundan dolayı, hastalığın patologlarca doğru tanısının konulması çok önemli olup, sağaltım yöntemini ve beklenen gidişi etkilemektedir.

Lenfomalı olan hastalar üzerinde patolog, onkolog, ve ışınlamadan sorumlu doktorlardan oluşan bir takımın çok öğretili bir biçimde çalışması, ve bunu eş güdümlü yapması çok önemlidir.