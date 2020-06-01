Lenf kanserine yakalanan genç için kök hücre ve kan bağışı kampanyası İzmir'de lenf kanserine yakalanan 25 yaşındaki Efecan Uygutalp için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İzmir'de lenf kanserine yakalanan 25 yaşındaki Efecan Uygutalp için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay tırına gelen çok sayıda kişi, kök hücre ve kan bağışı yaptı.

Efecan Uygutalp'in babası Hüseyin Uygutalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna geçen yıl, kasığındaki ağrı nedeniyle gittiği hastanede lenfoma kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Oğlunun tedavisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ettiğini belirten Uygutalp, "Doktorlar evladımın kök hücre nakli olması gerektiğini söyledi. Bir baba olarak çok üzülüyorum. Vatandaşlardan benim oğlum ve diğer hastalar için kök hücre ve kan bağışında bulunmalarını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA