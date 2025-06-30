Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed'e yönelik çirkin bir karikatür yayımlayan Leman dergisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca savcılık, derginin söz konusu sayısının toplatılması kararını verdi. Leman dergisi sahibi kim, Leman dergisi kimin?

LEMAN DERGİSİNE SKANDAL KARİKATÜRLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

"İNANÇLARIMIZA YÖNELİK SAYGISIZLIK ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

LEMAN DERGİSİ SAHİBİ KİM?

LeMan, Türkiye'nin en eski ve köklü mizah dergilerinden biridir. 1985'te Gırgır'dan ayrılan bir ekibin kurduğu Limon dergisinin 1991 yılında kapanmasından sonra aynı ekip tarafından kurulduğu için, başlangıcı 1985 sayılabilir. Gırgır ve sonrasındaki benzeri bütün mizah dergileri (Limon da dâhil olmak üzere) büyük bir medya kuruluşuna aitken LeMan dergisibağımsız bir dergi olarak kuruldu. Bu yönüyle kendisinden sonra gelen mizah dergileri için2000'li yıllarda kadrosunda yaşanan büyük çaplı kopuşlarla zayıflayarak etkisini ve tirajını yitirmiştir. Ayrılan ekipler Penguen ve Lombak gibi alternatif mizah dergilerini kurmuştur. Zayıflamasına rağmen 2010 yılında 1000. sayısını yayınlamayı başarmıştır.

LeMan Dergisi, kuruluşundan kısa süre sonra Beyoğlu'nda bulunan ofis binasının alt katlarını "LeMan Kültür Merkezi" olarak düzenledi. Bu mekân, LeMan dergisi ürünlerinin satıldığı küçük bir dükkân ve sergi alanları barındırmakta, konserler, söyleşiler, stand-up gösterileri yapılabilen bir kafe-bar olarak hâlen hizmet vermektedir. Son yıllarda başka pek çok şehirde şubeleri açılan LeMan Kültür, bir kafeler zincirine dönüşmüş durumdadır.