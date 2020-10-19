Leipzig-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk /Berkay Özcan
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Leipzig-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk /Berkay Özcan

19.10.2020 20:22 | Son Güncelleme: 19.10.2020 20:28

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncu Berkay Özcan, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Leipzig ile yarın yapacakları maç öncesi Red Bull Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncu Berkay Özcan, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Leipzig ile yarın yapacakları maç öncesi Red Bull Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Leipzig-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk /Berkay Özcan
Leipzig-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk /Berkay Özcan
Leipzig-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk /Berkay Özcan
Leipzig-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk /Berkay Özcan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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