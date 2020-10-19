Leipzig-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk /Berkay Özcan
19.10.2020 20:22 | Son Güncelleme: 19.10.2020 20:28
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncu Berkay Özcan, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Leipzig ile yarın yapacakları maç öncesi Red Bull Arena'da basın toplantısı düzenledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncu Berkay Özcan, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Leipzig ile yarın yapacakları maç öncesi Red Bull Arena'da basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay