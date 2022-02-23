2K Games, LEGO temasına sahip bir futbol oyunu ve açık dünyası olan bir yarış oyunu geliştirileceğini duyurdu. Futbol teması projenin henüz ilk aşaması olacak. Futbol konseptinden sonra başka bir spor oyunu daha çıkış yapacak.

Bethesda.net Launcher Kapanıyor! Oyunlar Steam'e Taşınacak

Futbol oyununu daha önce Forza Horizon 2 gibi yarış oyunlarının geliştirme sürecinde bulunmuş Sumo Digital geliştirecek, yarış oyununun ise WWE 2K ve NBA 2K serileriyle tanınan Visual Concepts üstelenecek. Yarış oyunlarında deneyimi olan bir firmaya futbol oyunu geliştirme görevini vermek aynı zamanda spor oyunları konusunda tecrübesi olan bir stüdyoya yarış oyunu projesini teslim etmek oldukça ilginç bir karar.

Lego Temalı Futbol Oyunu 2022'de Çıkış Yapacak

2K Games'in açıkladığına göre LEGO temasıyla geliştirilen pek çok oyunun arasına farklı konseptlerde iki oyun katılacak. Daha önce futbol veya yarış konseptinde bir LEGO oyunu geliştirilmemişti. Söz konusu futbol oyunun 2022 yılı içerisinde çıkış yapacağı açıklandı.