Lego Technic'in ilk Jeep modeli Wrangler oldu
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Lego Technic'in ilk Jeep modeli Wrangler oldu

12.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:15
Lego Technic'in ilk Jeep modeli Wrangler oldu

Jeep ve Lego Group, Jeep meraklıları için markaya ait ilk Lego modelini LEGO Technic imzasıyla hayata geçirdi.

Jeep ve Lego Group, Jeep meraklıları için markaya ait ilk Lego modelini LEGO Technic imzasıyla hayata geçirdi.

İki markanın iş birliğiyle Wrangler Rubicon'un ikonik yedili ızgarası, maskülen tasarım hatları ve efsanevi off-road yeteneklerini yansıtmak amacıyla 665 parçalık bir model oluşturuldu.

Gelmiş geçmiş en yetenekli SUV olarak tanıtılan Wrangler Rubicon'un, LEGO Technic setinde katlanabilir arka koltuklar, açılabilen kapılar ve kaput, yedek lastik ve vinç gibi detaylar bulunuyor. Lego Wrangler'ın direksiyon ve süspansiyon sistemi de titizlikle tasarlandı.

LEGO Technic Jeep Wrangler, sarı ve siyah renk kombinasyonuyla satışa sunuluyor.  

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve Jeep'in dünyanın dört bir yanına ulaşmış 80 yıllık marka mirasına vurgu yapan Jeep Küresel Başkanı Christian Meunier, "80 yıllık hikayemizde Jeep sahipleri, hayranları ve takipçileri kelimenin tam manasıyla bizimle birlikte büyüdüler. LEGO Group ile ortaklığımız Jeep sahiplerine ve sevenlerine; markanın ruhundaki eğlence, özgürlük ve macerayı temsil eden küresel bir simge olan Wrangler'a duydukları tutkuyu paylaşmaları için yeni bir fırsat sunuyor" dedi.

Jeep Tasarım Departmanı Başkanı Mark Allen ise, Wrangler'ın tasarımının, modelin hayranlarına, araçlarını yeniden yapılandırmalarına olanak tanıdığını belirtti. Allen ayrıca, Wrangler'ın Lego versiyonunun Jeep meraklıları ve geleceğin tasarımcılarına ilham vereceğinden emin olduğunu söyledi.

LEGO Technic Tasarımcısı Lars Thygesen, ise Wrangler'ın, off-road dünyasında önemli bir ikon olduğuna değindi.

Jeep Wrangler'ın Lego formundaki versiyonu; 2021 yılının Ocak ayında LEGO'nun resmi web sitesinde ve mağazalarında satışa sunulacak.

Kaynak: Carmedya.com

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