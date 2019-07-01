Legion üçüncü sezonuyla FX kanalında

Legion, 3. sezon bölümleriyle FX ekranlarına dönüyor. Dizi, dünyanın en güçlü mutantlarından biri olduğu halde kafasının içinde duyduğu sesler yüzünden kendisini şizofreni hastası zanneden David Haller'in hikayesini konu alıyor. . Gizli güçlerini fark eden David, 3. sezonda da kendisine musallat olan kötü bir ruhla da başa çıkmaya çalışıyor. Dünyada 125'ten fazla ülkede yayınlanan dizinin başrollerini Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza ve Jean Smart paylaşıyor. Ünlü oyuncu Harry Lloyd ise David Haller'ın babası Profesör Charles Xavier olarak karşımıza çıkıyor.

Süper kahraman hikayelerine yeni bir soluk getiren, FX Production ve Marvel Television'ın ortak yapımı "Legion", 3. sezon bölümleriyle Amerika yayınından bir gün sonra her salı saat 22.20'de FX kanalında.

Kaynak: Bültenler