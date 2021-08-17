League of Legends: Wild Rift Poro Yumağı etkinliğini duyurdu!
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League of Legends: Wild Rift Poro Yumağı etkinliğini duyurdu!

League of Legends: Wild Rift Poro Yumağı etkinliğini duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

League of Legends: Wild Rift'in mini etkinliği Poro Yumağı başladı. Pro Yumağı etkinliği görevler ve ödüller belli oldu!

League of Legends'ın mobil telefonlarda oynanan versiyonu olan Wild Rift Poro Yumağı etkinliğini tüm oyuncularına duyurdu. Sezon ortasına yaklaşmamız ve eski etkinliklerin tamamlanması ile çoğu Riot oyunu yeni etkinliklerini duyurmaya başladı. Peki nedir bu Poro Yumağı etkinliği, ödülleri neler, ne zaman başlıyor gelin bu sorulara beraber cevap arayalım!

TARİHLER

  • Başlangıç - 17 Ağustos saat 03.01
  • Bitiş - 23 Ağustos saat 03.01

GÖREVLER VE ÖDÜLLER

  • Çalı Sürprizi! 30 totem yerleştir veya kır. 100 Mavi Öz
  • Yengeçleri Yen Takımın 15 Yampiri Yengeç kessin. 125 Mavi Öz
  • Pofuduk Rakipler Rakipleri 125 kez alt et. 150 Mavi Öz
  • Sıkı Sıkı Sarıl Rakip şampiyonlara 250.000 Hasar ver. 150 Mavi Öz
  • Cesur Ol! Takımın 25 destansı canavar kessin. 175 Mavi Öz
  • Uçuşa Hazır 10 oyun kazan. 175 Mavi Öz
  • Yumak Efsanesi Altı Poro Yumağına Katıl! görevini de tamamla. Tepemi Attırma İfadesi

Kaynak: Playerbros

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