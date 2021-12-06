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League of Legends şampiyon ve kostüm indirimleri

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
League of Legends şampiyon ve kostüm indirimleri

Riot Games'in MOBA türü strateji oyunu League of Legends'da 30 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında geçerli indirimli LoL şampiyonu ve LoL kostümleri neler? Detaylar haberimizde…

League of Legends, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. 27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır. MOBA türü strateji oyunudur. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır.

League of Legends kostüm indirimleri ve şampiyon indirimleri arasında yer alan şampiyonlar ve kostümler neler? İşte detayları…

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LEAGUE OF LEGENDS ŞAMPİYONLARI:

  • Yone - 682RP
  • Kalista - 352RP
  • Vel'Koz - 352RP
  • Diana - 440RP
  • Zyra - 395RP

LEAGUE OF LEGENDS KOSTÜMLERİ:

  • Astronot Maokai - 975RP
  • Astronot Veigar - 975RP
  • Havuz Partisi Sett - 975RP
  • KOD ADI: Varus - 975RP
  • K/DA ALL OUT Evelynn - 810RP
  • Yıldız Muhafızı Neeko - 742RP
  • Yüce Asa Jax - 607RP
  • Arıcı Singed - 675RP
  • Fırtınanın Efendisi Ornn - 742RP
  • Süper Galaksi Kindred - 540RP
  • Canavar Avcısı Sejuani - 412RP
  • Kazanova Ezreal - 375RP
  • Ründoğan Xerath - 300RP
  • Dehşet Şövalyesi Nasus - 487RP
  • Hippi Zilean - 286RP

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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