League of Legends şampiyon ve kostüm indirimleri

League of Legends, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. 27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır. MOBA türü strateji oyunudur. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır.

League of Legends kostüm indirimleri ve şampiyon indirimleri arasında yer alan şampiyonlar ve kostümler neler? İşte detayları…

LEAGUE OF LEGENDS ŞAMPİYONLARI:

Yone - 682RP

Kalista - 352RP

Vel'Koz - 352RP

Diana - 440RP

Zyra - 395RP

LEAGUE OF LEGENDS KOSTÜMLERİ:

Astronot Maokai - 975RP

Astronot Veigar - 975RP

Havuz Partisi Sett - 975RP

KOD ADI: Varus - 975RP

K/DA ALL OUT Evelynn - 810RP

Yıldız Muhafızı Neeko - 742RP

Yüce Asa Jax - 607RP

Arıcı Singed - 675RP

Fırtınanın Efendisi Ornn - 742RP

Süper Galaksi Kindred - 540RP

Canavar Avcısı Sejuani - 412RP

Kazanova Ezreal - 375RP

Ründoğan Xerath - 300RP

Dehşet Şövalyesi Nasus - 487RP

Hippi Zilean - 286RP

