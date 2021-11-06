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League of Legends dizisi Arcane'i Wtcn ile izleyip ödül kazanabilirsiniz

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League of Legends dizisi Arcane'i Wtcn ile izleyip ödül kazanabilirsiniz

LoL'ün Netflix yapımı dizisi Arcane'in prömiyerini feritkw ile izleyerek eğlenebilir ve aynı zamanda ganimetler kazanabilirsiniz.

League of Legends'in Netflix platformunda yayınlanacak olan yeni dizisi Arcane 7 Kasım 2021 yani yarın ilk kez gösterime giriyor.

İlk kez saat sabah 05: 00'da prömiyeri yapılacak olan Netflix yapımı Arcane dizisini Ferit "Wtcn" Karakaya'nın Twitch yayınında canlı olarak izleyebileceksiniz. Eğer bu kadar erken kalkamam ve izlemeyi kaçırırım diye düşünüyorsanız merak etmeyin prömiyerin tekrarı saat 13: 00'da.

Topluluk ile birlikte Arcane'i izlerken aynı zamanda ganimet de kazanabileceksiniz. Bu ganimetleri kazanabilmek için Riot Games hesabınız ile Twitch hesabınızı birbirine bağlamanız gerekiyor. Eğer hala bu bağlantıyı gerçekleştirmediyseniz aşağıdaki haberimizdeki yönergeleri izleyerek yapabilirsiniz.

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