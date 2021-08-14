LCS 2021 Yaz Mevsimi kaybedenler grubu ilk tur mücadeleleri tamamlandı

Cloud9 ekibi üst taraftan gelecek rakibini beklemeye başladı

LCS 2021 Yaz Mevsimi kaybedenler grubu ilk tur karşılaşmaları dün gece oynanan Cloud9 vs Golden Guardians mücadelesiyle tamamlandı. Geçtiğimiz hafta kazananlar grubunda Team Liquid ekibine mağlup olan Perkz'lü , ligin zayıf takımlarından Golden Guardians'ı 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. C9 tarafı henüz ilk turdan kaybedenler grubuna düştüğü için mevsim finallerine kadar oynayacakları üç seriden de galip ayrılmak zorunda.

Öte yandan Immortals ekibi normal sezonun iyi performans gösteren takımlarından Dignitas'ı 3-0'lık skorla geçerek üst taraftan gelecek rakibini beklemeye başladı. Immortals'ın kaybedenler grubunda şansı yaver giderse 2021 Dünya Şampiyonası için ön eleme oynama fırsatı yakalayabilir. LCS'den yalnızca iki takımın gruplara kalma hakkı kazandığını ve üçüncü takımın elemelere gittiğini hatırlatalım.

Kazananlar grubu maçları başlıyor

Ligin belki de en iyi dört takımının mücadelesi bu gece yarısı 00: 00'da oynanacak 100 Thieves vs Evil Geniuses serisiyle başlıyor. Normal sezonda 100 Thieves'in üstünlük kuramadığı nadir takımlardan biri olan Evil Geniuses ligdeki her takımı yenebilecek durumda. Temsilcimiz Closer'a EG karşısında başarılar diliyoruz. Öte yandan play-off'lara sert başlayan Team Liquid, normal sezonu lider tamamlayan TSM ile yarın saat 23: 00'da karşılaşacak.

Kaynak: Playerbros