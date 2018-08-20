Lazio'nun Fanatik Taraftar Grubu: Stadın Ön Sıralarında Kadınlar Oturmasın

İtalya'da Serie A'nın önde gelen takımlarından Lazio'nun fanatik taraftar grubu, Roma Olimpiyat Stadyumu'nun ön sıralarında kadın taraftarların oturmaması için kampanya başlattı.

Resmi olmayan ancak elden ele yayılan bir broşürde, "stadyumun kutsal bölgesi" olarak tanımlanan Curva Nord kısmındaki ilk 10 sırada kadınların oturmaması çağrısı yapıldı.

Yeni sezon başlamadan ortaya çıkan mektupta, "kadınların, eşlerin ve kız arkadaşların" bu sıralara oturmaması gerektiği belirtilerek, "romantik bir gün geçirmek için maça gelenlerin stadyumun başka yerlerine gitmesi" gerektiği belirtildi.

Lazio'nun fanatik taraftar grubu daha önce de şiddet, ırkçılık ve Yahudi karşıtlığı kapsamına giren davranışlar sergilemişti.

Daha önce ezeli rakipleri Roma'nın taraftarlarına "hakaret" amacıyla Yahudi Soykırımı'nın simge isimlerinden Anne Frank'ın fotoğrafını kullanmaları büyük tepki çekmişti.

Lazio tepkiler sonrası her yıl 200 taraftarını Auschwitz'e götürme kararı aldı.