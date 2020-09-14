Lavinia ne demektir? Kimin şiirinde, niçin kullanılır? Kelime anlamı nedir? Lavinia kimdir? Lavinia nedir? Özdemir Asaf kimdir?
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Lavinia ne demektir? Kimin şiirinde, niçin kullanılır? Kelime anlamı nedir? Lavinia kimdir? Lavinia nedir? Özdemir Asaf kimdir?

''Sana gitme demeyeceğim, ama gitme, Lavinia'' dizeleriyle gönlümüze taht kuran Özdemir Asaf kimdir? Lavinia gerçek yaşamda kimdir? Neden Lavinia ölüm çiçeği olarak bilinir? Ölüm çiçeği nasıl bir çiçektir?

Lavinia ne demektir? Kimin şiirinde, niçin kullanılır? Kelime anlamı nedir? Lavinia kimdir? Lavinia nedir? Özdemir Asaf kimdir?
14.09.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:53

LAVİNİA NEDİR?

Lavinia, halk arasında ölüm çiçeği olarak bilinir.

LAVİNİA NE DEMEKTİR?

Lavinia, ölüm çiçeği olarak bilinen zarif, pembe bir çiçektir. Özdemir Asaf'ın Lavinia isimli şiiri mevcuttur. Ölüm çiçeği olmasından dolayı, ulaşılamayan, erişilemeyen anlamlarında kullanılır. Diğer bir anlamı ise 'Hayalimdeki muhteşem sevgilidir'.

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

11 Haziran 1923'te Ankara'da doğan şair, insanı ve toplumsal konuları ele almıştır. En çok ölüm, sevgi, aşk temalarını kullanmıştır. Lavinia şiiri çok meşhurdur.

LAVİNİA ŞİİRİ

Sana gitme demeyeceğim.

Üşüyorsun ceketimi al.

Günün en güzel saatleri bunlar.

Yanımda kal.

Sana gitme demeyeceğim.

Gene de sen bilirsin.

Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,

İncinirsin.

Sana gitme demeyeceğim,

Ama gitme, Lavinia.

Adını gizleyeceğim

Sen de bilme, Lavinia

1957

LAVİNİA KİMDİR?

Özdemir Asaf, Lavinia şiirini Mevhibe Meziyet Beyat'a yazmıştır.

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