Latin Müziğinin Kraliçesi Jennifer Lopez, 49'uncu Yaş Gününde Dansıyla Göz Doldurdu

Müzik hayatındaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de adından sıkça söz ettiren Jennifer Lopez, 49. yaş gününü sevgilisi ve yakın dostlarıyla kutladı. Gecede doyasıya eğlenen seksi şarkıcıya sevgilisi Alex Rodriguez, top model Natasha Poly, Balmain'in kreatif direktörü Olvier Rousteing eşlik etti. Vücudunu saran lacivert pul paletli elbisesiyle göz kamaştıran ünlü yıldız, şarkı söyleyip kıvrak danslarını da etmeyi ihmal etmedi.

GEÇENLERDE KADINLARA VERDİĞİ ÖĞÜTLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kadınlara verdiği bir öğütle gündeme gelmişti. 33 yaş vurgusu yapan JLo, "Erkekler 33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız. 33 yaşından genç erkeklerden kaçın" ifadelerini kullanmıştı.