Latin Müziğinin Kraliçesi Jennifer Lopez, 49'uncu Yaş Gününde Dansıyla Göz Doldurdu
Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Jennifer Lopez, 49. yaşını sevgilisi Alex Rodriguez ve diğer ünlü arkadaşlarıyla kutladı. Oldukça mutlu görünen güzel şarkıcı yaş gününde kıvrak dansıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Müzik hayatındaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de adından sıkça söz ettiren Jennifer Lopez, 49. yaş gününü sevgilisi ve yakın dostlarıyla kutladı. Gecede doyasıya eğlenen seksi şarkıcıya sevgilisi Alex Rodriguez, top model Natasha Poly, Balmain'in kreatif direktörü Olvier Rousteing eşlik etti. Vücudunu saran lacivert pul paletli elbisesiyle göz kamaştıran ünlü yıldız, şarkı söyleyip kıvrak danslarını da etmeyi ihmal etmedi.
GEÇENLERDE KADINLARA VERDİĞİ ÖĞÜTLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kadınlara verdiği bir öğütle gündeme gelmişti. 33 yaş vurgusu yapan JLo, "Erkekler 33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız. 33 yaşından genç erkeklerden kaçın" ifadelerini kullanmıştı.
YORUMLAR (8)
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bütün kadınlar 33 yaş üstü erkeklere yönelsin 33 altı sana kalsın. seni gidi seniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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anlatmaya gerek yok guzel kadin ikon tatli kaliteli :(Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Pardon size dokunabilirmiyimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gecen beraberdik bizim yatta kiz iyide cevresi kotu dedim birak bu isleriCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hiç sevemedim bu kadını şımarık soğuk şeyCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır