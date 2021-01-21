Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında ve nereli? Besni'li Latif Doğan'ın hayatı ve biyografisi

Latif Doğan kimdir? Sorusu merak ediliyor. Şu sıralar Vatan Tv'de Küstüm Show programının sunucusu olan Latif Doğan kaç yaşında ve nereli? Besni'li Latif Doğan'ın hayatı ve biyografisi

Türkücü Latif Doğan, şarkıları, ailesi ve programlar ile adından söz ettiriyor. Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında ve nereli? Besni'li Latif Doğan'ın hayatı ve biyografisi Latif Doğan hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. Babasını erken yaşta kaybetti ve kardeşlerine bakabilmek için erken yaşta iş hayatına atıldı. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştı. Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır.

Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

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