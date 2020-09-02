Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında? Latif Doğan nereli? Latif Doğan şarkıları nelerdir? Latif Doğan'ın kaç çocuğu var? 2003 yılında çıkardığı Küstüm şarkısı ile özdeşleşmiş Latif Doğan daha sonra Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır. Latif Doğan kaç yaşında?

Türkücü Latif Doğan, şarkıları, ailesi ve programlar ile adından söz ettiriyor. Latif Doğan'ın kaç çocuğu var? Latif Doğan müzik kariyeri nedir? Latif Doğan hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Beş kardeşli bir aileden gelen Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. Babasını erken yaşta kaybetti ve kardeşlerine bakabilmek için erken yaşta iş hayatına atıldı. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştı. Müzik kariyeri ise 11 yaşında katıldığı bir düğünde darbuka çalmasıyla başladı. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yaptı. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı. Latif Doğan, Asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakaladı. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başladı.

LATİF DOĞAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

29 Nisan 1967 doğumlu sanatçı Latif Doğan Beş kardeşin en büyüğü olarak Besni Adıyaman'da dünyaya gelmiştir. 1987 yılında Emine Doğan ile evlendi. Sevda, Sena ve Seydi Vakkas Doğan isimlerinde iki kızı birde oğlu vardır.