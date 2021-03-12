Lastiklere hava bastı
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Lastiklere hava bastı

12.03.2021 08:30 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:34
Lastiklere hava bastı

Oyuncu Seçkin Özdemir önceki gün Levent'te bulunan bir benzin istasyonunda objektiflere takıldı.

Oyuncu Seçkin Özdemir önceki gün Levent'te bulunan bir benzin istasyonunda objektiflere takıldı. Arabasının lastiklerine hava basan Özdemir, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı. Ardından gülümseyerek gazetecileri selamlayan oyuncu, en son "Kuruluş Osman" dizisinde rol almıştı. Özdemir, hava takviyesinin ardından aracına binerek yoluna devam etti.

Kaynak: Hürriyet

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