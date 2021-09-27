Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

BOLU (DHA) - BOLU'da, aracın patlayan lastiğini değiştirdikleri sırada kamyonetin çarpması sonucu İsrafil Kenar yaşamını yitirirken, yaralanan kardeşi Ayhan Kenar ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün gece saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İsrafil Kenar'ın kullandığı 02 AAG 115 plakalı hafif ticari aracın sağ arka lastiği patladı. İsrafil Kenar ile araçta bulunan kardeşi Ayhan Kenar patlayan lastiği değiştirmek için aşağı indi. Bu sırada Ertuğrul K. yönetimindeki 14 BE 933 plakalı meyve yüklü kamyonet, lastik değiştirdiği sırada İsrafil Kenar ile Ayhan Kenar'a çarptı. Kazada İsrafil Kenar olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Ayhan Kenar ise ağır yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan Seçil Kenar ise yaralandı. Araç içinde bulunduğu için hafif şekilde yaralanan Seçil Kenar tedavisinin ardından taburcu oldu.