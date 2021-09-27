Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı - Haberler
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Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

BOLU'da, aracın patlayan lastiğini değiştirdikleri sırada kamyonetin çarpması sonucu İsrafil Kenar yaşamını yitirirken, yaralanan kardeşi Ayhan Kenar ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BOLU (DHA) - BOLU'da, aracın patlayan lastiğini değiştirdikleri sırada kamyonetin çarpması sonucu İsrafil Kenar yaşamını yitirirken, yaralanan kardeşi Ayhan Kenar ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün gece saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İsrafil Kenar'ın kullandığı 02 AAG 115 plakalı hafif ticari aracın sağ arka lastiği patladı. İsrafil Kenar ile araçta bulunan kardeşi Ayhan Kenar patlayan lastiği değiştirmek için aşağı indi. Bu sırada Ertuğrul K. yönetimindeki 14 BE 933 plakalı meyve yüklü kamyonet, lastik değiştirdiği sırada İsrafil Kenar ile Ayhan Kenar'a çarptı. Kazada İsrafil Kenar olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Ayhan Kenar ise ağır yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan Seçil Kenar ise yaralandı. Araç içinde bulunduğu için hafif şekilde yaralanan Seçil Kenar tedavisinin ardından taburcu oldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ayhan Kenar, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trabzon'da kuaförlük yaptığı öğrenilen Ayhan Kenar'ın cenazesi emekli polis memuru ağabeyiyle birlikte Trabzon'da toprağa verildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ SERBEST

2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü Ertuğrul K. ise ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ertuğrul K. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla iddianame hazırlandığı öğrenildi.


Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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