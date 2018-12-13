Lastiği Patlayan Tırın Dorsesi Yandı
Osmaniye-Gaziantep otoyolunda lastiği patlayan tırın dorsesi yandı.
Osmaniye-Gaziantep otoyolunda lastiği patlayan tırın dorsesi yandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Elbistan'a giden Nurettin Özel idaresindeki 38 AL 836 plakalı tırın Düziçi gişeler mevkiinde arka sağ lastiğinin patlaması sonucu dorse alev aldı. Nuretin Özel dorsenin yandığını görünce itfaiye ve polis ekiplerini aradı.
Olay yerine hızla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Polisler yolda kontrollü geçiş sağladı. - OSMANİYE
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