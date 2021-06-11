Lastiği patlayan otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Lastiği patlayan otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Lastiği patlayan otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Cevdet Şen - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bergama ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Bergama- Kınık karayolunun 10'uncu kilometresinde Yayakent mevkiinde meydana geldi. İş için, arkadaşı Ali Bağoğlu (45) ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükkuyu Mahallesi'ne giden boyacı Muhammed Fatih Ateş (30) yönetimindeki 10 FT 726 plakalı otomobilin sağ ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek kaportacı Bülent Güden (49) yönetimindeki 35 L 5178 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Bülent Güden yaşamını yitirdi, Muhammed Fatih Ateş ile Ali Baboğlu ise yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Lastiği patlayan otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Lastiği patlayan otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Lastiği patlayan otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet Şen

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