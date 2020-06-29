Lastiği patlayan minibüs yan yattı: 16 yaralı
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Lastiği patlayan minibüs yan yattı: 16 yaralı

Lastiği patlayan minibüs yan yattı: 16 yaralı Tokat'tan Erbaa istikametine seyir halinde olan minibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

29.06.2020 21:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:42

Lastiği patlayan minibüs yan yattı: 16 yaralı

TOKAT - Tokat'tan Erbaa istikametine seyir halinde olan minibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre C.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, Tokat'tan Erbaa'ya seyir halindeydi. Şoför ile birlikte toplamda 16 yolcunun bulunduğu minibüsün Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla Köyü mevkiinde lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. 16 kişinin yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Lastiği patlayan minibüs yan yattı: 16 yaralı

Kaynak: İHA

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