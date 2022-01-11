Las Vegas'ta renkli çöl sanatı tasarımları - Time lapse - Haberler
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Las Vegas'ta renkli çöl sanatı tasarımları - Time lapse

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde bulunan Yedi Sihir Dağları'na yerleştirilen renkli çöl sanatı tasarımları, gecenin karanlığında fondaki yüzbinlerce yıldızın sonsuzluğuyla birleşince ortaya göz kamaştırıcı görüntüler çıktı.

ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde bulunan Yedi Sihir Dağları'na yerleştirilen renkli çöl sanatı tasarımları, gecenin karanlığında fondaki yüzbinlerce yıldızın sonsuzluğuyla birleşince ortaya göz kamaştırıcı görüntüler çıktı.

Las Vegas'ta renkli çöl sanatı tasarımları - Time lapse

Las Vegas'ta renkli çöl sanatı tasarımları - Time lapse

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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