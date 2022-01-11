Las Vegas'ta renkli çöl sanatı tasarımları - Time lapse
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde bulunan Yedi Sihir Dağları'na yerleştirilen renkli çöl sanatı tasarımları, gecenin karanlığında fondaki yüzbinlerce yıldızın sonsuzluğuyla birleşince ortaya göz kamaştırıcı görüntüler çıktı.
ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde bulunan Yedi Sihir Dağları'na yerleştirilen renkli çöl sanatı tasarımları, gecenin karanlığında fondaki yüzbinlerce yıldızın sonsuzluğuyla birleşince ortaya göz kamaştırıcı görüntüler çıktı.