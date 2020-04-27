Laodikya'daki antik tiyatro, 2021'de etkinliklere ev sahipliği yapacak
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Laodikya'daki antik tiyatro, 2021'de etkinliklere ev sahipliği yapacak

DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki, Laodikya Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Laodikya'daki antik tiyatro, 2021'de etkinliklere ev sahipliği yapacak
27.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:52

DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki, Laodikya Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Antik kenti ziyaret eden ve çalışanlara maske dağıtan AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, antik tiyatroda önümüzdeki mart ayından itibaren çeşitli etkinlikler yapılabileceğini söyledi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir bölümü ilçe sınırları içinde olan Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Denizli'nin en büyük tarihi kentlerinden biri olan ve kazı çalışmaları 15 yıldır devam eden Laodikya Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Başkan Örki, sosyal mesafe kuralları gözeterek yapılan çalışmalarla ilgili, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten bilgi alıp, antik kenti gezdi. Başkan Örki, kazı heyetinin kullanması için gerekli olan maskeleri Şimşek'e teslim etti.

Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak devam ettiğini beliten Prof. Dr. Celal Şimşek, "Bizler burada pandemiye rağmen çalışmalarımızı tedbirlerimizi alarak devam ediyoruz. Laodikya'nın güzelliklerinin ortaya çıkarılması için 15 yıldan bu yana Bakanlığımız, Valiliğimiz, Üniversitemiz ve Belediyelerimizle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Bu ziyaret bize moral verdi. Aynı zamanda ihtiyacımız olan maskeleri temin etti" dedi.'15 YILDA 100 YILLIK İŞ YAPILDI'Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, Laodikya Antik Kenti'ndeki çalışmaları koronavirüsün engellemediğine dikkati çekip, "Antik kentte çalışan arkadaşlarımız mesafe kurallarına uyarak bu sıcağın altında çalışmalarını sürdürüyorlar. Buradaki uzman kadrolarla bu güzel coğrafyamızın içerisinde bulunan medeniyetlere beşiklik, ev sahipliği yapmış olan Laodikya'yı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Burada 15 yıldır kazılar yapılıyor. Ancak kanaatimce bu 15 yıl içerisinde yerli ve milli imkanlarla yapılan bu kazılarda tahminen belki de bir asırda çıkartabilecek kadar çok tarihi eser ortaya çıkartıldı. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde antik tiyatromuzda çalışmalar sonlanacak. 2021 yılının mart ayında antik tiyatromuzun içerisinde bir çok farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabiliriz. Pamukkale Belediyesi olarak turizmimizin bir an evvel açılacağı o güzel günleri iple çekiyoruz. Hiç kimse umutsuz olmasın, herkes evinde sağlıkla kalmaya devam etsin" dedi.

Kaynak: DHA

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