Lansmana kızıyla geldi... Görenler sevgilisi zannetti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lansmana kızıyla geldi... Görenler sevgilisi zannetti

Lansmana kızıyla geldi... Görenler sevgilisi zannetti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Caz, R&B, soul gibi farklı müzik türlerini birleştiren müzisyen Ada Sanlıman, "O Günler" adlı yeni çalışmasının tanıtımını Soho House İstanbul'da gerçekleştirdi. Davete iş insanı Serdar Bilgili ve kızı Lal Bilgili damga vurdu. İşte detaylar...

Ada Sanlıman'ı mutlu gününde fotoğrafçı eşi Mehmet Turgut da yalnız bırakmadı.

İş insanı Serdar Bilgili, tanıtım lansmanına kızı Lal Bilgili ile katıldı.

Serdar Bilgili'nin kızını görenler ilk başta, "Serdar Bilgili, yeni sevgili yapmış" yorumunda bulundu. Ancak işin aslı dakikalar sonra ortaya çıktı.

Bilgili'nin kızı Lal Bilgili'yi yıllar sonra görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Lal'ın küçüklüğünü biliyoruz. Ne çabuk büyümüş?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bilge Öztürk, lansmana genç sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile katıldı.

Daha önce Selda Bağcan'ın ve Ferdi Özbeğen'in seslendirdiği "O Günler"i olağanüstü ses rengi ve türler ötesi tarzıyla seslendiren Ada Sanlıman'ın yorumu büyük beğeni topladı. DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlanan "O Günler"in klibi de YouTube'da yayına girdi.

Lansmana kızıyla geldi... Görenler sevgilisi zannetti

Lansmana kızıyla geldi... Görenler sevgilisi zannetti

Lansmana kızıyla geldi... Görenler sevgilisi zannetti

Lansmana kızıyla geldi... Görenler sevgilisi zannetti

Lansmana kızıyla geldi... Görenler sevgilisi zannetti

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title