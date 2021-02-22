"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez

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CHP ve HDP ile ilgili konuşurken "Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin" ifadelerini kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki geri adım attı. Kullandığı ifadelerde aşırıya gitmiş olabileceğini belirten Özhaseki, "Evet, aşırıya gitmiş olabilir. 'Vatandaşa lanet olsun' olmaz, kabul edilemez" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri'de yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alarak, "HDP'yi her fırsatta söylemeliyiz. Bir gün olsun Mecliste PKK'ya 'lanet olsun' diyemediler. Ana muhalefet de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"AŞIRIYA GİTMİŞ OLABİLİR"

Muhalefet kanadının büyük tepkisini çeken bu sözlerle ilgili Özhaseki'den açıklama geldi. Kullanmış olduğu ifadelerde aşırıya gitmiş olabileceğini ifade eden Özhaseki, Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamada "Evet, aşırıya gitmiş olabilir. 'Vatandaşa lanet olsun' olmaz, kabul edilemez. Oy veren neticede gariban vatandaş. Bölgede bir sürü çile çekmiş. Konuşma heyecanıyla, duruma olan isyanla o ifadeyi kullanmış olabilirim. Ancak kastettiğim oy veren vatandaş değil" dedi.

CHP VE HDP'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık: CHP'nin çizgisi de duruşu da bellidir. Biz İstanbul seçimlerinde 3-5 oy için teröristten medet ummadık. Oy için eli kanlı teröristleri devletin televizyonuna çıkarmadık.

- CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç: Birkaç oy alabilmek uğruna Ankara'da Mansur Yavaş'a iftira atabilmek için sapıklardan medet umanların, İstanbul seçimleri için aranan PKK'lı teröristleri devlet televizyonuna çıkaranların, bu ezik siyasetçinin deyimi ile Allah belasını versin.

- HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay: Sorumlusu olduğunuz ölümlerin daha acısı taze iken hesap vermek yerine bir halka, 6 milyon seçmene beddua okumak... Ne derseniz deyin herkes gerçeğin farkında, bela okuduğunuz halk sandıkta selânızı okuyacak, gideceksiniz. Ayrıca bir halka beddua okumak kimsenin haddi değildir.