Land Rover Defender VLC Atelier ile yeniden doğuyor
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Land Rover Defender VLC Atelier ile yeniden doğuyor

Land Rover Defender VLC Atelier ile yeniden doğuyor
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

VLC Atelier, zamansız ve ikonik bir otomobil olan Land Rover Defender’ı, kişiye özel tasarımlarla tutkunlarına yeniden sunuyor.

CARMEDYA.COM – VLC Atelier, zamansız ve ikonik bir otomobil olan Land Rover Defender'ı, kişiye özel tasarımlarla tutkunlarına yeniden sunuyor.

Ataşehir'de 1000 metrekareden büyük tasarım ve üretim tesisine sahip olan VLC Atelier, Country konseptiyle dizayn edilen showroomda aracınızı tasarlıyor.

Otomatik veya düz vites, klasik veya puma torpido, station vagon veya double cap kasa ve daha pek çok seçeneğin sunulduğu tasarım aşamasından sonra seçtiğiniz özellikler ve donanımlarla aracınızın fiyatını siz belirliyorsunuz.

Kaynak: Carmedya.com

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