Lalegül TV frekans bilgileri! Lalegül TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Lalegül TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Lalegül TV'nin frekans bilgileri nedir? Lalegül TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Lalegül TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Lalegül TV frekansı kaçtır? Lalegül TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

LALEGÜL TV HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12685

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol Oranı : 30000

FEC : -

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