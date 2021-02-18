Lalegül TV 18 Şubat sohbet programı yok mu? Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
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Lalegül TV 18 Şubat sohbet programı yok mu? Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?

18.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:19
Lalegül TV 18 Şubat sohbet programı yok mu? Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?

Regaip kandilinize özel Lalegül TV'de Cübbeli Ahmet Hoca'nın sohbet programı saat 21:00 'da olacaktı. Fakat saat 10'a yaklaşmakta ve halen sohbet başlamadı. Bunun üzerine vatandaşlar Cübbeli hocanın sohbeti neden başlamadı, sohbet yok mu, neden yok? Cübbeli hoca hastalandı mı? Gibi sorular sormaya başladı. Peki, sohbet ne zaman başlayacak?

Bugün normalde Regaip kandili özel sohbet olacaktı. Fakat henüz başlamadığı için vatandaşlar son durumu merak etti. Peki, Ahmet Mahmut Ünlü hastalandı mı, neden sohbet başlamadı, sohbet ne zaman başlayacak?

LALEGÜL TV 18 ŞUBAT CÜBBELİ AHMET HOCA SOHBET NEDEN YOK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normalde bugün saat 21:00 'da Regaip kandili özel canlı yayında sohbet programı olacaktı. Fakat saat 10'a yaklaşırken halen sohbet başlamadı. Bazen programda gecikmeler yaşanabiliyor. Büyük bir olasılıkla sohbet birazdan başlayacak. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güncelleme:

Regaib Gecesi özel sohbeti Youtube üzerinden canlı olarak başladı. Şimdilik Lalegül TV'de sohbet verilmiyor. Youtube kanalından canlı izleyebilirsiniz.

Lalegül TV 18 Şubat sohbet programı yok mu? Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?

SOHBET PROGRAMI NEDEN BAŞLAMADI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sohbet programı ilk başlarda Lalegül TV'de yayınlanmamıştı. Sonradan Youtube'da canlı olarak başladı. Şimdi ise Lalegül TV açıldı ve orada da canlı yayında sohbet başladı!

GÜNCELLEME:

Lalegül TV açıldı. 18 Şubat sohbet programını hem Lalegül TV'den hem de Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

PROGRAMI YOUTUBE ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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