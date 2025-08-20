Güven Bana yarışması Lale Devri sorusu, tarih bilgisi gerektiren klasik bir bilgi sorusu olarak yarışmanın önemli anlarından birini oluşturdu. Yarışmacılara yöneltilen soru şöyleydi: "Lale Devri, Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır?" Bu tarz tarih temalı sorular, Güven Bana yarışması Lale Devri sorusu gibi başlıklarda sıkça araştırılıyor.

'LALE DEVRİ', OSMANLI TARİHİNDE HANGİ YÜZYILDA YAŞANMIŞ BİR DÖNEMİN ADIDIR?

A) 16. yüzyıl

B) 17. yüzyıl

C) 18. yüzyıl

D) 19. yüzyıl

DOĞRU CEVAP: C şıkkıdır.

Lale Devri, Osmanlı tarihinde 18. yüzyılda yaşanmıştır. Bu dönem, yeniliklerin, sanatın, mimarinin ve Batı etkisinin öne çıktığı bir zaman dilimi olarak bilinir.