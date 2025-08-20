''Lale Devri'', Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır?

''Lale Devri'', Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Bana yarışması Lale Devri sorusu, yarışmacılar kadar ekran başındaki izleyicileri de düşünmeye sevk etti. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacının büyük ödül için birlikte yarıştığı Güven Bana yarışması, bilgiyle birlikte güveni de sınayan formatıyla dikkat çekiyor.

Güven Bana yarışması Lale Devri sorusu, tarih bilgisi gerektiren klasik bir bilgi sorusu olarak yarışmanın önemli anlarından birini oluşturdu. Yarışmacılara yöneltilen soru şöyleydi: "Lale Devri, Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır?" Bu tarz tarih temalı sorular, Güven Bana yarışması Lale Devri sorusu gibi başlıklarda sıkça araştırılıyor.

'LALE DEVRİ', OSMANLI TARİHİNDE HANGİ YÜZYILDA YAŞANMIŞ BİR DÖNEMİN ADIDIR?

A) 16. yüzyıl

B) 17. yüzyıl

C) 18. yüzyıl

D) 19. yüzyıl

DOĞRU CEVAP: C şıkkıdır.

Lale Devri, Osmanlı tarihinde 18. yüzyılda yaşanmıştır. Bu dönem, yeniliklerin, sanatın, mimarinin ve Batı etkisinin öne çıktığı bir zaman dilimi olarak bilinir.

'Lale Devri', Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Atv
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş

İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor

İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.