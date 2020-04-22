Lalapaşa'da sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor Lalapaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli besliyor.

Lalapaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli besliyor.

Belediye Başkanı İsmail Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin farklı noktalarında yaşayan sokak hayvanlarının yaş ve kuru mamayla beslendiğini belirtti.

Yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını unutmadıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Salgın dolayısıyla olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde sokaktaki canları daha öncesinde olduğumuz gibi unutmuyoruz. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda belediye ekiplerimiz sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor."

Salgına karşı gerekli önlemleri aldıklarını da vurgulayan Arslan, vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinde kalmalarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA