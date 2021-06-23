Lahor'da meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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Lahor'da meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Lahor'da meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Lahor şehrinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor şehrinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, şehrin Johar Town bölgesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

Öte yandan bölge sakinlerinden bazıları, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin park ettiği motosikletin bir süre sonra patladığını belirtiyor.

Patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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