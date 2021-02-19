Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda 2 bin 50 yıllık sütunlar yeniden yükseliyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmalarda, gün yüzüne çıkarılan yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor.

Stratonikei ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Lagina'da 12 ay boyunca kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kentin, yaklaşık 8,5 kilometre uzağındaki Stratonikeia Antik Kenti'nin dini merkezi olduğunu vurgulayan Söğüt, antik dönemin önemli tanrıçalarından Hekate adına yapılan tapınağın Lagina'da olmasının kutsal alanı daha da önemli kıldığını bildirdi.

Antik dönemde insanların yazın güneşten, kışın yağmurdan korunduğu alanlarda çalışma yürüttüklerini anlatan Sögüt, "2 bin 50 yıl önce buraya dikilmiş olan sütunları bulduğumuz şekliyle onararak tekrar yerlerine dikmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Eserler ait oldukları yerde kullanılıyor

Sögüt, tüm mimari blokların ait olduğu yerde kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kazı çalışmalarında bulunan tüm sütunları biz hangi yılda ve nerede bulunduklarını yazarak gruplandırdık. Bu sütunların önce kendi içinde restorasyonlarını yaptık. Gelen ziyaretçiler bu sütunları 2 bin 50 yıl önceki haliyle artık görebilecek. Antik Dönemde tanrıça Hekate adına tören düzenlenen kutsal alandaki sütunlar artık ayakta. Tanrıça Hekate adına yapılan en büyük tapınak da burada. Törene gelenler bu alanlarda hem geziyor, hem dinleniyor hem de geziyorlardı."

Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda 3 kapının olduğunu bildiklerine işaret eden Söğüt, yaptıkları çalışmalarda daha küçük dördüncü kapıyı da gün yüzüne çıkararak restorasyonunu tamamladıklarını kaydetti.

Söğüt, amaçlarının, kutsal alanda gün yüzüne çıkarılan eserleri ziyaretçilere göstermek ve antik kentin önemli bir dini merkez olduğunu anlatmak olduğunu dile getirdi.

İlk Türk müzecilerden Osman Hamdi Bey tarafından 1891-1892 yıllarında yapılan kazılar, 2011'e kadar çeşitli aralıklarla devam ederken bölgeden çıkan çok sayıda eser, temellerini yine Osman Hamdi Bey'in attığı İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Muğla Müzesinde sergileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç