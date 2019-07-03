Lady Gaga'nın Galaksinin Koruyucuları 3'te rol alacağı iddia edildi!

Lady Gaga ve Bradley Cooper ikilisinin Marvel yapımı Galaksinin Koruyucuları 3'ün kadrosunda yer alacağı iddia edildi. A Star is Born filmindeki unutulmaz performanslarıyla gündeme gelen ikili hakkında aşk yaşadıklarına dair iddiaların ardından, ikilinin tekrar bir yapımda buluşabileceği haberi hayranları tarafından heyecanla karşılandı.

VİZYON TARİHİ HENÜZ ONAYLANMADI

HollywoodLife dergisine konuşan "içerden" bir kaynağa göre Lady Gaga ve Cooper'ın Galaksinin Koruyucuları 3'te yeniden bir araya gelmesi güçlü bir ihtimal. Karakterlerin animasyon olacağını vurgulayan kaynak, Cooper'ın Rocket Raccoon rolüyle döneceğini, Lady Gaga'nın da onun sevdiği kadını canlandıracağını ileri sürdü. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: İzleyiciler onları tekrar bir arada görmeyi çok ister. Yapımcılar da bunun farkında. İkili, gişenin anahtarı. Bu yüzden bir araya gelmeleri çok muhtemel. Gaga'nın projede yer alması halinde Marvel'ın ünlü çizgi romanında Rocket'in ruh ikizi olarak görülen Lylla'yı canlandıracağı düşünülüyor. Filmin vizyon tarihiyse henüz onaylanmadı.