Ladik'te "Kadına dair" temalı semineri düzenlendi

07.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:14

Ladik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadına dair" temalı seminer düzenledi.

Ladik 100. Yıl Ortaokulundaki seminer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Akçansan iş birliğiyle hayata geçirilen "Benim Mahallem Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.

Seminerde TOÇEV uzman psikologları tarafından toplumda kadın olmak, anne olmak, kadının önem ve yeri ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında katılımcılara bilgi verildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, hayatın her alanında varlıklarını hissettiren, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, sevgi ve şefkati karşılıksız veren vefakar kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadına karşı her türlü ayrımcılığın sona erdiği, kültürel, ekonomik ve siyasi hayatta hak ettikleri eşitliğin yerini aldığı bir dünya temenni eden Özel, bunun için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Akçansa Genel Müdür Umut Zenar da sektörde en fazla kadın çalışana sahip olduklarını belirterek, "İş hayatında en büyük kazanım, kadınların ve erkeklerin tüm karar aşamalarına eşit olarak katılım göstermesiyle elde ediliyor. Birlikte atılan her adımın büyük ses getireceğine ve eşit katılımlı bir iş ortamı yaratabileceğimize inancımız tam. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Akçansa Ladik Fabrika Müdürü Devrim Özgür Demir, TOÇEV yetkilileri ile kadınlar katıldı.

Kaynak: AA