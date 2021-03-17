LA Lakers - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün LA Lakers - Minnesota TW maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Lakers - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, LA Lakers - Minnesota TW maçı gerçekleşecek. Peki, LA Lakers - Minnesota TW hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

LA LAKERS - MİNNESOTA TW MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, LA Lakers - Minnesota TW maçı, Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak. LA Lakers - Minnesota TW maçı, NBA TV HD , Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, Tivibu 75, D-Smart 72 üzerinden izlenebilecek.

LA LAKERS - MİNNESOTA TW MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 17 Mart Çarşamba günü oynanacak LA Lakers - Minnesota TW maçı, Türkiye saatiyle 05.30'da başlayacak.