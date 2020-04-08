La Casa De Papel Helsinki kimdir? Darko Peric kimdir, kaç yaşında?
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La Casa De Papel Helsinki kimdir? Darko Peric kimdir, kaç yaşında?

La Casa De Papel adlı İspanyol dizisinde Helsinki karakterini canlandıran Darko Peric hayatı araştırılıyor. 1977 yılında Yugoslavya'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgisi olan Peric, Kübalı bir şarkıcı sayesinde sanatla ilgilenmeye başladı. Darko Peric kaç yaşında? Darko Peric nereli?

08.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:54
La Casa De Papel Helsinki kimdir? Darko Peric kimdir, kaç yaşında?

Darko Peric, İstanbul karakteriyle La Casa De Papel dizisinde yer almak istediğini söylemişti. Romanya'da Veterinerlik eğitimi alan oyuncu, aynı zamanda sanatsal aktivitelerine de devam etti. Onur derecesinde tamamladığı Veterinerlik bölümünün ardından Berlin'e yerleşti ve çeşitli filmlerde yer aldı. Darko Peric biyografisi haberimizde.

DARKO PERİC KİMDİR?

Darko Peric, 25 Mart 1977 tarihinde Doğu Yugoslavya'nın küçük bir sınır kenti olan Kladovo'da Sırp bir ailede dünyaya geldi. Bir Kübalı şarkıcının onu sahneye Guantanamera şarkısını söylemeye davet etmesiyle ilk kez sahneye çıktı. O zamandan itibaren okuldaki tüm sahnelerde ye aldı. 1991 yılında, Yugoslav Savaşları'nın başlangıcı, Zagreb'deki animasyon okuluna gitme hayallerini ortadan kaldırdı. Darko daha sonra Bükreş'teki veteriner okuluna gönderildi ve Romanya Film Akademisi'ndeki öğrenci arkadaşları sayesinde Bükreş'teki sinema ve tiyatro tutkusunu yeniden keşfetti. Bu süre zarfında tıp çalışmalarını, çeşitli öğrenci kısa filmlerinde yaptığı oyunculuk ile birleştirdi.

La Casa De Papel Helsinki kimdir? Darko Peric kimdir, kaç yaşında?

1994'te Romanya'da, tıp çalışmalarına ve tiyatroya devam etti. Çok kültürlü Timişoara şehrinde 6 yıl yaşadıktan sonra çalışmalarını bitirdi ve Veteriner Hekimliğinden onur derecesinde mezun oldu. Timi?oara'da yerel Hardcore ve Punk sahnesinde yer aldı, gruplarda şarkı söyledi.Berlin'e taşınmaya karar veren oyuncu, Berlin'deykenperformans sanatı dünyası keşfetti. Kısa filmler çekmeye ve birçok farklı projede rol almaya devam etti.

OSO KARAKTERİ İLE GÖRÜNÜR OLDU

Peric, 2004'te filmlerde yer almasına fırsat veren Barselona'ya taşındı. 2010'da ilk büyük işi İspanyolca "Crematorio" dizisinde oynadı. Bundan sonra Madrid'te farklı çalışmalarda yer aldı. 2015 yılında Benicio del Toro, Tim Robbins ve Olga Kurylenko ile Fernando León de Aranoa'nın yönettiği A Perfect Day'de sahne aldı. 2016 yılında İspanyol dizisi Atresmedia "Mar de plástico" da rol aldı. Bu dizide Ukraynalı bir gangster "Oso" rolünü oynadı. Bu rol kariyerini değiştirdi ve İspanyol film endüstrisinde daha fazla görünürlük sağladı.

La Casa De Papel Helsinki kimdir? Darko Peric kimdir, kaç yaşında?

Darko Peric, 2017 yılında, "La Casa de Papel" veya Money Heist adlı dizide Helsinki karakterine can verdi. Money Heist en başarılı Netflix prodüksiyonu oldu ve 2018'de İspanyol serisi 46. Uluslararası Emmy Ödülü'nde En İyi Drama kategorisinde ödül kazandı.

La Casa De Papel Helsinki kimdir? Darko Peric kimdir, kaç yaşında?

Darko, Qigong adında bir dövüş sanatının öğreticisidir. Ayrıca büyük bir basketbol tutkunudur. 43 yaşındaki Sırp oyuncu, 1,87 boyundadır.

La Casa De Papel Helsinki kimdir? Darko Peric kimdir, kaç yaşında?
La Casa De Papel Helsinki kimdir? Darko Peric kimdir, kaç yaşında?
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