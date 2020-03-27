Kylie Jenner salgın günlerini evinde geçiriyor
Kylie Jenner, koronavirüs salgını süresince lüks evinde güvende olmak ve günün her dakikasını iki yaşındaki kızı Stormi ile geçirmek istiyor.
27.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:47
Kylie Jenner, koronavirüs salgını süresince lüks evinde güvende olmak ve günün her dakikasını iki yaşındaki kızı Stormi ile geçirmek istiyor.
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Kaynak: DailyMotion.com