Kylie Jenner salgın günlerini evinde geçiriyor Kylie Jenner, koronavirüs salgını süresince lüks evinde güvende olmak ve günün her dakikasını iki yaşındaki kızı Stormi ile geçirmek istiyor.

Kylie Jenner, koronavirüs salgını süresince lüks evinde güvende olmak ve günün her dakikasını iki yaşındaki kızı Stormi ile geçirmek istiyor. Kaynak: DailyMotion.com