Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sosyetik güzel Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının gözlerini kamaştırdı. Evinin bahçesinde duş alan Jenner, fotoğrafları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.
20.08.2020 00:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 00:45
ABD'li TV yıldızı Kylie Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarının beğenisini topladı. Sıcak havalarda bunalan 24 yaşındaki Jenner, evinin havuzunda serinledikten sonra, bahçede duş aldı. Pembe bikinisiyle poz veren Kylie Jenner, paylaşımlarıyla takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
Lüks harcamalarıyla sık sık magazin gündemine düşen Jenner, geçtiğimiz günlerde 24. yaşını yeni evinde arka arkaya düzenlediği partilerle kutlamıştı.
CARDI B'NİN KLİBİNDE ROL ALMIŞTI
Kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla ailesinin en varlıklı ismi haline gelen 22 yaşındaki Jenner, ünlü şarkıcı Cardi B'nin son video klibinde rol aldı.