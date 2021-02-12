Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı
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Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı

12.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:45

Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner, 6 yıl önce cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı. Genç yıldız, videoda cinsiyet değiştirmesine rağmen Caitlyn'a baba demeye devam etmesi hakkında düşüncelerin sordu.

23 yaşında dünyanın en zengin ünlüleri arasında yer alan Kylie Jenner, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor. Dünyanın en genç milyarderi unvanlı Kardashian/Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı. Video ise Caitlyn Jenner'ın YouTube kanalında yayınlandı.

"CİNSİYET DEĞİŞTİRDİM AMA BABANIZ OLACAK KALACAĞIM"

6 yıl önce cinsiyet değiştiren Caitlyn Jenner'a 'baba' demeye devam eden Kylie, babasına "Sana baba dediğimde insanların kafası karışıyor. Bunu 3 yıl önce konuşmuştuk ama sen bu konuda nasıl hissediyorsun?" diye sordu. Jenner ise kızının sorusuna "Cinsiyet değiştirmek hayatımda verdiğim en iyi karar. Ama her ne olursa olsun ben senin babanım. Hitap etme konusunda herkesin bir fikri var. Herkes bir şeyler söylüyor ama ben sizin babanızdım, babanızım ve bu hep böyle kalacak" diyerek cevap verdi.

Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı

"BABAM BİZİ ÇOK İYİ YETİŞTİRDİ"

Reality show yıldızı ve aynı zamanda kozmetik markası sahibi olan Jenner, 2015 yılında cinsiyet değiştiren babası Caitlyn ile yakın ilişkileri olduğunu söyleyerek, "Babam bizi çok iyi yetiştirdi. Hiçbir spor müsabakasını kaçırmazdık. Her gün bizi okula götürürdü. Okul, evimize 45 dakika mesafedeydi" ifadelerini kullandı.

Eski adı Bruce olan Caitlyn Jenner, 2015 yılında cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu. Operasyonun ardından Jenner kardeşler babalarına 'baba' diye hitap etmeye devam ettiler.

Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı
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