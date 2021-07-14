KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK borç ödeme!
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KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK borç ödeme!

KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK borç ödeme!
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KYK kısaltmasının açılımı "Kredi ve Yurtlar Kurumu" demektir. Bir diğer açılımı ise "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü" anlamına geliyor. KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK borç ödeme!

Üniversite tercihleri açıklandıktan sonra herkesin aklında aynı sorular oluşmaya başladı. KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır? gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

Üniversite öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca kaldıkları KYK yurtları için başvurular normal şartlarda ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından başlıyordu. 13 Eylül'de başlayacak yeni eğitim dönemi öncesinde KYK yurt başvuruları için henüz tarih belirtilmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde olacak.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

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