2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Günlerdir merakla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, müjdeyi sosyal medya hesabından vererek "Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla uzun süredir merakla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

Burs başvurusunda bulunan adaylar e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasından burs sonuçlarını öğrenebilecekler.

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı

Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı

 Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title