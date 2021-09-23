Son Dakika: KYK burs başvuruları, yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Özellikle Eylül ayının son haftasına girilirken 2021 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2021?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haber dar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;

KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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